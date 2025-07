"Zauberhafte Schwestern 2" kehrt nach über 25 Jahren zurück

Mehr als 25 Jahre nach dem Erscheinen des Films "Zauberhafte Schwestern" kehren Nicole Kidman (58) und Sandra Bullock (60) in ihre ikonischen Rollen als die Owens-Schwestern zurück. Warner Bros. gab bereits im Juni 2024 über TikTok bekannt, dass die Fortsetzung mit dem Titel "Zauberhafte Schwestern 2" in Produktion ist. Nun ist klar: Der zweite Teil kommt laut Us Weekly am 18. September 2026 in die Kinos. Neben Nicole und Sandra werden auch Dianne Wiest und Stockard Channing (81) wieder in ihren Rollen als die exzentrischen Tanten Jet und Franny Owens zu sehen sein.

Die Handlung des zweiten Teils wird laut IMDb erneut die magische und zugleich tragische Familiengeschichte der Owens behandeln. Seit Generationen liegt ein Liebesfluch auf der Hexenfamilie. In "Zauberhafte Schwestern 2" versuchen Sally, Gillian und die anderen Familienmitglieder, diesen jahrhundertealten Bann zu brechen, indem sie sich dunklen Geheimnissen stellen und Opfer füreinander bringen. Während Evan Rachel Wood (37), die in der Vorgeschichte Sallys Tochter Kylie verkörperte, nicht zurückkehren wird, sind mit Lee Pace (46), Maisie Williams (28), Xolo Maridueña und Solly McLeod neue Namen in bisher unbekannten Rollen dabei. Regie führen wird Susanne Bier, während Akiva Goldsman (63) das Drehbuch schreibt.

Der erste Film, basierend auf Alice Hoffmans Roman, wurde 1998 veröffentlicht und war an den Kinokassen zunächst kein Erfolg. Heute genießt er jedoch Kultstatus, was die Erwartungen an die Fortsetzung hochschraubt. In der Vergangenheit betonten beide Hauptdarstellerinnen immer wieder ihre enge Verbindung zu dem Projekt. "Ich liebe diesen Film", sagte Nicole laut Us Weekly 2018 auf dem roten Teppich der Oscar-Verleihung. Mit neuer Regisseurin und frischen Gesichtern im Cast könnte "Zauberhafte Schwestern 2" nun eine neue Generation begeistern.

Getty Images Sandra Bullock und Nicole Kidman in "Zauberhafte Schwestern", 1998

Getty Images Evan Rachel Wood bei der Premiere von "The Al Yankovic Story" in Brooklyn

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin