So geht es bei "Rote Rosen" nach der Sommerpause weiter

Die Kultserie Rote Rosen kehrt ab dem 1. September nach der Sommerpause zurück und sorgt dann wieder für Drama und Spannung auf den Bildschirmen, wie ein Teaser in der ARD-Mediathek verrät. Gleich zu Beginn wird der Konflikt um das Sorgerecht für Olivia weiter thematisiert. Simon beschuldigt Julius, das Jugendamt eingeschaltet zu haben. Doch dieser weist die Vorwürfe deutlich zurück, was die Situation nicht entschärft. Auch Heiners plötzlich offenbarte Vaterschaft hat Folgen. Seine Tochter Toni reagiert wenig begeistert auf die Nachricht, dass Valerie vermutlich ihre Halbschwester ist. Parallel dazu steht Britta zwischen ihren Gefühlen für Heiner und den Schwierigkeiten mit ihrer Tochter Lilly, die sich mit einem missglückten Experiment am Apfelwein in Schwierigkeiten bringt.

Auch in anderen Handlungssträngen zeigt die beliebte ARD-Telenovela keine Verschnaufpause. Im "Carlas" brodelt es zwischen Gunter und Arthur, als Letzterer die Speisekarte auf ein Fine-Dining-Konzept umstellen möchte. Während der Koch von seiner Idee begeistert ist, lehnt Gunter einen zu radikalen Wandel strikt ab. Derweil entwickeln sich Brittas Gefühle für Heiner weiter, was in einem Gespräch mit Carla Thema wird. Ob ihre Zuneigung ausreichen wird, steht in den Sternen. Valerie bleibt indes die wohl umstrittenste Figur der Serie und sorgt weiterhin für reichlich Zündstoff in der Handlung.

Die Sommerpause der Serie verlangt den eingefleischten Fans dieses Jahr einiges an Geduld ab. Seit dem 30. Juni müssen sich Liebhaber der Dramaserie mit Spielfilmen und Sportübertragungen zufriedengeben. Grund dafür ist unter anderem die Ausstrahlung der Tour de France vom 5. bis 27. Juli und deren Pendant für Frauen vom 26. Juli bis 3. August. Die restliche Zeit bis zum 1. September wird durch ein abwechslungsreiches Filmprogramm überbrückt.

ARD / Thorsten Jander "Rote-Rosen"-Cast, u.a. Mehmet Daloglu, Sebastian Deyle, Diana Staehly und Jan Stapelfeldt

ARD/Thorsten Jander Thore Lüthje als Simon Dahlmann in "Rote Rosen"

ARD/Thorsten Jander Hermann Toelcke als Gunter Flickenschild in "Rote Rosen"

