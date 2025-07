Nach Scheidung: Deborra-Lee bereit für neuen Lebensabschnitt

Die australische Schauspielerin Deborra-Lee Furness (69) scheint nach der offiziellen Scheidung von Hugh Jackman (56) wieder offen für das Dating-Leben zu sein. Laut Insidern hat die 69-Jährige bereits erste Angebote von potenziellen Verehrern erhalten, zeigt sich jedoch wählerisch und wartet auf einen Partner, der ihren hohen Ansprüchen gerecht wird. "Deb spricht jetzt darüber, was sie sich für ihr Leben wünscht, und sie hat großartige Unterstützung auf ihrem Weg", erzählte ein Vertrauter gegenüber Women's Day Magazine. Erst im vergangenen Monat wurde die Scheidung rechtskräftig – das Gerichtsurteil wurde am 12. Juni ausgefertigt.

Nach 27 Jahren Ehe und zwei gemeinsam adoptierten Kindern verlief die Trennung der beiden ruhig und ohne größere Konflikte. Deborra-Lee erhielt eine faire finanzielle Unterstützung, die ein Insider gegenüber der Daily Mail als "zufriedenstellend" beschrieb. Die Schauspielerin hat laut Quellen starken Rückhalt aus ihrem sozialen Umfeld und arbeitet daran, ihr Leben neu zu ordnen. Hugh hingegen soll bereits in einer neuen Beziehung mit Schauspielkollegin Sutton Foster (50) sein. Ob und wann diese begann, ist unklar – doch das Paar scheint sich von Gerüchten über eine mögliche emotionale Affäre nicht beirren zu lassen.

Deborra-Lee und Hugh galten lange als eines der stabilsten Paare Hollywoods. Kennengelernt hatten sie sich 1995 am Set der australischen Serie "Correlli", ein Jahr später folgte die Hochzeit. In Interviews betonten beide immer wieder ihre tiefe Zuneigung und den gemeinsamen Wunsch, ihre Familie zu stärken. Trotz der Trennung scheinen sie weiterhin eine verlässliche Basis als Eltern für ihre Kinder gefunden zu haben. Deborra-Lee präsentierte sich stets als starke Frau mit hohen Ansprüchen – beruflich wie privat – ein Wesenszug, der ihr sicher auch in dieser neuen Lebensphase zugutekommt.

Getty Images Deborra-Lee Furness, Januar 2024

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

Getty Images Deborra-Lee Furness, Schauspielerin