Will Smiths "Men in Black" erlebt Mega-Streaming-Comeback

Will Smiths (56) ikonischer Film Men in Black erlebt derzeit ein unerwartetes Revival auf Streaming-Plattformen. 28 Jahre nach seinem Kinodebüt stürmt der Sci-Fi-Hit in die Top 10 auf Diensten wie Starz und Peacock, sowohl in der Originalversion von 1997 als auch mit seiner Fortsetzung aus dem Jahr 2002. Währenddessen ist der Schauspieler auf einer ausgedehnten Europatour unterwegs, um sein neues Album "Based on a True Story" zu promoten. Der Startschuss für die 26 Shows umfassende Konzertreihe fiel am 25. Juni in Rabat, Marokko, und wird am 2. September in Paris enden. Auf Instagram zeigte sich der Schauspieler und Musiker begeistert: "Wir bringen euch alle Hits, neue Songs und ein paar Überraschungen!"

"Men in Black", in dem Will an der Seite von Tommy Lee Jones (78) brilliert, gilt längst als Kultklassiker. Die Geschichte über zwei Agenten, die außerirdische Aktivitäten auf der Erde überwachen, begeisterte Kritiker und Publikum gleichermaßen, erhielt eine 91-Prozent-Wertung bei Rotten Tomatoes und spielte weltweit 589 Millionen Dollar ein. Während die zweite Fortsetzung 2002 sogar noch erfolgreicher war und 624 Millionen Dollar einbrachte, hatte der 2019 veröffentlichte Ableger mit Chris Hemsworth (41) weniger Erfolg. Besonders spannend: In einem Podcast enthüllte Will kürzlich, dass ihm eine Rolle in einem weiteren "Men in Black"-Film angeboten wurde. Trotz seiner Aussage, keine Sequels mehr drehen zu wollen, scheint er nicht abgeneigt: "Sie haben mir ein Angebot gemacht, das schwer abzulehnen ist", verriet er im "Million Dollaz Worth of Game"-Podcast.

Für Will markierte "Men in Black" den endgültigen Durchbruch zum Hollywood-Superstar, nachdem er zuvor durch die Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" Bekanntheit erlangt hatte. Interessanterweise war die Rolle des Agent J ursprünglich für einen anderen TV-Star gedacht: David Schwimmer (58), bekannt aus Friends. Dieser lehnte jedoch ab, da er sich auf seine Karriere als Regisseur konzentrieren wollte. Im Nachhinein räumte er ein, dass ihm die Entscheidung schwergefallen sei, der Erfolg des Films jedoch Wills Karriere maßgeblich geprägt habe. Heute blickt Will nicht nur auf eine beeindruckende Filmografie zurück, sondern begeistert auch als Musiker erneut seine Fans.

Tommy Lee Jones und Will Smith in einer Szene bei "Men In Black 2"

Getty Images Will Smith, Mai 2024

Getty Images Will Smith, Schauspieler