Evelyn Burdecki gesteht Chaos bei Rechnungen und Mahnungen

Evelyn Burdecki (36), bekannt aus ihrer Teilnahme an diversen Reality-TV-Formaten, sorgt mit einer ungewöhnlichen Beichte für Schlagzeilen. Sie gab zu, nach ihrem jüngsten Urlaub von einem wahren Mahnungshaufen begrüßt worden zu sein. "Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Mahnungen wie aktuell", gestand sie ehrlich auf Instagram. Trotz ihrer chaotischen Art hat Evelyn nun beschlossen, das Problem gezielt anzugehen und ihrer finanziellen Ordnung eine Generalüberholung zu verpassen. Sie motivierte sich selbst: "Okay Evelyn, bevor es noch schlimmer wird [...], überweis jetzt alles, mach deinen ganzen Krimskrams und danach fühlt man sich eh viel besser."

Die temperamentvolle Wahl-Düsseldorferin ist bekannt dafür, dass es in ihrem Leben oft drunter und drüber geht. Obwohl sie öffentlich meist gut gelaunt und selbstironisch auftritt, gibt sie auch immer wieder ehrliche Einblicke in ihre privaten Herausforderungen. So teilte Evelyn zuletzt auch mit, dass sie Opfer eines fiesen Hackerangriffs wurde. Gegenüber Bild enthüllte die 36-Jährige diesbezüglich kürzlich: "Ich war bei Dreharbeiten in Marokko und wollte gerade eine Kooperation bei Instagram hochladen. Da wurde ich prompt aus meinem eigenen Account geschmissen." Inzwischen hat sich die Situation offensichtlich aber wieder entspannt.

Auch in ihrem Liebesleben zeigt Evelyn ihre authentische Seite. Die Reality-TV-Queen hat in der Vergangenheit oft Einblicke in ihre Suche nach einem passenden Partner gewährt. In dem Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" gestand sie, dass viele Männer überrascht und teils sogar regelrecht abgeschreckt sind, wenn sie ihre klaren Vorstellungen von Familie und Kindern äußert. So auch ein bestimmter Date-Partner, von dem sie berichtete: "Am nächsten Tag wollte ich ihm schreiben 'Guten Morgen, Lust auf frühstücken?' und dann war ich plötzlich blockiert."

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022