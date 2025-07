Nach der Scheidung: Ellie Goulding soll wieder vergeben sein

Ellie Goulding (38) scheint ihr Liebesglück wiedergefunden zu haben! Die Sängerin wurde am vergangenen Wochenende mit einem neuen Mann an ihrer Seite bei einem Boxkampf gesehen. Gemeinsam mit dem Schauspieler Beau Minniear, der mit seinen 28 Jahren zehn Jahre jünger als Ellie ist, verfolgte sie die Auseinandersetzung zwischen Oleksandr Usyk (38) und Daniel Dubois in Wembley. Die Gerüchte um eine neue Romanze schürte die Musikerin bereits vor einigen Tagen, als sie auf Social Media ein kryptisches Video veröffentlichte, das später wieder gelöscht wurde. Darin streichelte sie einen Arm, der laut The Sun offenbar zu Beau gehörte.

Ihre Fans hatten zuvor subtile Hinweise auf die Verbindung der beiden entdeckt: Sowohl ein auffälliger Zeitmesser, der in dem Video zu sehen war, als auch Fotos aus einem Hotel in Florenz deuteten auf den Schauspieler hin. Ein Insider verriet der Zeitung: "Ellie ist wirklich an Beau interessiert. Sie teilen viele Hobbys wie Sport und Kunst." Ihre Beziehung sei von gemeinsamen Interessen geprägt und die beiden hätten als "attraktives Paar" sichtlich Spaß miteinander. Es wird gemunkelt, dass sich Ellie und Beau, der bisher kleinere Rollen in Film und Fernsehen hatte, Anfang des Jahres kennengelernt haben.

Vor etwa einem Jahr bestätigten Ellie und ihr damaliger Ehemann Caspar Jopling (33) nach monatelangen Spekulationen das Ende ihrer Ehe. In einem gemeinsamen Statement machten die beiden deutlich, dass sie sich bereits vor einiger Zeit getrennt hatten. Größere Dramen blieben aus. "Ellie und ich bleiben gute Freunde und Co-Eltern für Arthur, das beste Kind auf der Welt", erklärte Caspar damals auf Instagram. Auch die Künstlerin fand klare Worte und bat um die Wahrung der Privatsphäre ihrer Familie. Trotz der Trennung betonten beide immer wieder, wie wichtig ihnen das Wohl ihres gemeinsamen Sohnes ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Beau Minniear, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

WP Pix / SplashNews.com Ellie Goulding und Caspar Jopling