Kenny Leemann spricht Klartext! Der Schweizer Die Bachelorette-Sieger erhebt schwere Anschuldigungen gegen den Chef einer Modelagentur: Dieser soll ihn sexuell belästigt haben. So habe der Mann ihn nicht nur an unangemessenen Stellen berührt, sondern auch vorgeschlagen, seine Karriere gegen Sex voranzubringen. Diese Ereignisse liegen offenbar jedoch schon längere Zeit zurück: Damals war Kenny sogar noch minderjährig! Doch warum redet er erst jetzt so offen über dieses Thema?

Im Interview mit Promiflash verriet der 24-Jährige: "Ich habe es eigentlich gar nicht verschwiegen. Ich sah nur keinen Grund, dies jemandem zu erzählen, der nichts damit zu tun hatte." Erst als er auf einen Instagram-Account stieß, auf dem weitere Texte des Modelagenten veröffentlicht wurden, habe er gemerkt, dass er nicht das einzige Opfer gewesen sei. "Mein Vorfall war ja richtig harmlos, verglichen mit all diesen anderen Nachrichten, die er rumgeschickt hat", erklärte der Züricher dazu.

Keines der Opfern habe sich bislang jedoch getraut, etwas gegen die Vorkommnisse zu unternehmen. "Vielleicht dachte jeder, man sei der Einzige", vermutete Kenny. Die ersten Fälle sollen sich nach seinem Wissen bereits vor zehn Jahren ereignet haben. "Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen betroffen waren. Einfach nur krass", meinte der Kuppelshow-Kandidat. Er hoffe, dass sich nun jeder traue, sich solchen Menschen gegenüber zu stellen. Schließlich gebe es sexuelle Belästigung in allen Branchen. "Mehrheitlich auch bei heterosexuellen Männern", so Kenny.

Instagram / kennykaany Kenny Leemann im April 2020 in Zürich

Instagram / kennykaany Kenny Leemann im Juli 2019 in Zürich

Instagram / kennykaany Kenny Leemann im April 2020 in Zürich



