Der Dalai Lama (84) nimmt ein neues Projekt in Angriff! Tenzin Gyatso ist das 14. geistliche Oberhaupt des tibetischen Buddhismus – und auch ein richtiger Social-Media-Star: Allein auf Twitter folgen ihm fast 20 Millionen Menschen. Mit ihnen teilt er regelmäßig seine Gedanken und versucht, ihnen auch in den aktuell schwierigen Zeiten Hoffnung zu spenden. Diesem Anliegen möchte der Dalai Lama nun aber auch auf eine andere Art und Weise entsprechen: Er veröffentlicht sein erstes Musikalbum!

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur möchte der Buddhist anlässlich seines 85. Geburtstags am 6. Juli seine erste Platte herausbringen. Sie trägt den Namen "Inner World" und beinhaltet elf Songs. Dabei handelt es sich um beruhigende Klänge, gesungen wird dabei nicht. Die Idee stammt von Tenzin Gyatsos langjähriger Schülerin Junelle Kumin. Ihr Mann Abraham hat die Musik komponiert und mit einem kleinen Team in Neuseeland aufgenommen. Dabei hat er sogar über 30 Instrumente selbst gespielt.

Die ruhigen Lieder sollen nicht nur Hoffnung spenden, sondern auch Leuten bei emotionalem Stress helfen. Der Geistliche erklärte dazu selbst: "Der Sinn meines Lebens ist es, so sehr zu dienen, wie ich kann. Musik kann Menschen auf eine Art helfen, wie ich das nicht kann."

Getty Images Der Dalai Lama im September 2017 in Londonderry, Irland

Getty Images Der Dalai Lama im Dezember 2018 in Mumbai

Getty Images Der Dalai Lama im Dezember 2017 in Bangalore



