Skandalvideo: Dalai Lama kommt einem Minderjährigen zu nahe

Dieses Video sorgt für Entsetzen! Dalai Lama (87) ist ein tibetisches spirituelles Oberhaupt. Er lebt in der nordindischen Stadt Dharamshala auf einem Gelände neben einem Tempel. Erst kürzlich geriet er unter starke Kritik, weil er behauptete, dass Europa muslimisch werden würde, wenn die Flüchtlinge nicht irgendwann abziehen würden. Jetzt löste Dalai Lama weitere Wut mit einem Videoclip aus, in dem er einen Minderjährigen küsst.

In dem umstrittenen Video sitzt das religiöse Oberhaupt neben einem Jungen am Tisch und wird von ihm umarmt. Kurze Zeit später weist er das Kind an, seine Lippen zu küssen, während die anderen Gäste lachen. Dalai Lama streichelt das Gesicht des Minderjährigen und presst seine Stirn an die des Jungen. Anschließend sieht man, wie er seine Zunge herausstreckt und sagt: "Leck meine Zunge".

Obwohl das Zungerausstecken als kultureller Gruß angesehen wird, entschuldige sich Dalai Lama nach einem heftigen Shitstorm bei dem Jungen und seiner Familie. "Seine Heiligkeit neckt Menschen, denen er begegnet, oft auf unschuldige und spielerische Weise, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Er bedauert den Vorfall", lautete die Entschuldigung.

