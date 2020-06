Hat Westbam (55) keine Lust mehr auf Musik? Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Maximilian Lenz heißt, ist mit der Geschichte des deutschen Techno untrennbar verbunden. Seit 30 Jahren ist er bereits als DJ und Produzent in der Elektromusikszene unterwegs und das ziemlich erfolgreich. Eigentlich ist Westbam regelmäßig auf Veranstaltungen anzutreffen, aufgrund der aktuellen Situation ist aber auch bei ihm gerade Zwangspause angesagt. Nun gibt es bald eine neue Veröffentlichung von ihm, doch möchte er sich danach etwa zurückziehen?

"Ende dieses Jahres bringe ich mein neues Album raus: 'Famous Last Songs'", kündigte die Techno-Ikone an. Danach soll aber noch lange nicht Schluss sein. "Klingt nach einem Abschiedsalbum. Ist es aber nicht", enthüllte er gegenüber Bild. Für den Titel gebe es eine simple Erklärung: "Es heißt so, weil viele andere DJs meine Songs immer am Ende eines DJ-Sets spielen", so der Künstler. Die Fans erwarten auf der Platte Kollaborationen mit Jon Marsh von The Beloved, Marian Gold (66) von Alphaville, Dieter Meier von Yello und Inga Humpe.

Offenbar hat der Münsteraner die freie Zeit in den letzten Wochen ordentlich genutzt. Darüber dürften sich viele Anhänger des 55-Jährigen sehr freuen, denn damit hat das Warten ein Ende. Sein letztes Album mit dem Titel "The Risky Sets" war Anfang 2019 erschienen.

