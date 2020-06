Die britische Poledance-Szene trauert. Jess Leanne Norris wurde mit ihrer großen Leidenschaft berühmt. Bereits mit 15 Jahren soll sie ihr erstes Poledance-Studio gegründet haben, daraufhin galt sie schon bald als Ausnahmetalent. Einen Erfolg jagte den nächsten. So konnte sich die junge Frau den Titel "Miss Pole Dance UK" bei Meisterschaften gleich zweimal sichern. Doch jetzt machen traurige Nachrichten die Runde: Jess ist vor Kurzem überraschend verstorben!

Wie britische Medien, unter anderem Daily Mail, berichten, ist Jess kürzlich im Alter von nur 27 Jahren gestorben. Demnach seien die Umstände ihres plötzlichen Todes aber bis jetzt noch unklar. Allerdings waren Fans bereits in Sorge, denn die professionelle Tänzerin hatte in der Vergangenheit des Öfteren auf ihren psychischen Zustand aufmerksam gemacht. "Ich finde das so, so schwer. Ich brauche immer Zeit, um mich mental an Veränderungen zu gewöhnen. Ich brauche eine Struktur, um mit meinem Verstand klarzukommen!", schrieb sie erst Anfang April über die Herausforderungen der aktuellen Situation auf ihrer Facebook-Seite. Zusätzlich soll sie eine Organisation gegründet haben, mit der sie sich für mentale Gesundheit einsetzen wollte.

Auf Social Media nehmen Fans jetzt Abschied von ihrem Poledance-Star. "Mein Herz schmerzt! Ruhe in Frieden!", "Sie war so eine wundervolle und wunderhübsche junge Frau", oder auch "Du warst eine so große Inspiration", lauten nur ein paar der zahlreichen emotionalen Kommentare auf ihrem Instagram-Profil.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / jessleannenorrispole Jess Leanne Norris, britische Tänzerin

