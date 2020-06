Große Trauer in der Musikbranche! Der Rapper Tray Savage stammte gebürtig aus Chicago und stand bei dem Plattenlabel des US-amerikanischen Musikproduzenten Chief Keef unter Vertrag. Erst im vergangenen Jahr hatte er sein Album "M.H.G.S" veröffentlicht, das insgesamt zwölf Tracks enthält. Jetzt machten diese traurigen Nachrichten über das Nachwuchstalent die Runde: Tray wurde erschossen – und das mit gerade einmal 26 Jahren.

Wie US-amerikanische Medien berichteten, ereignete sich der erschütternde Vorfall am Freitag. Am 19. Juni soll Tray in Chicago erschossen worden sein. Er soll gegen elf Uhr morgens im Viertel Chatham in seinem Auto unterwegs gewesen sein. Laut den Berichten soll dann jemand das Feuer auf ihn eröffnet haben. Dabei soll der Sänger sowohl an der Schulter als auch am Nacken getroffen worden sein. Kurz vor dem Ereignis soll er mit seiner Freundin unterwegs gewesen sein und sie kurz vorher abgesetzt haben.

Nachdem Tray erschossen wurde, soll er mit seinem Auto noch ein drei weitere Fahrzeuge gekracht sein. Kurze Zeit später soll er ins University of Chicago Medical Center gebracht worden sein, in dem er später für tot erklärt wurde. Die Beamten würden den Fall derzeit untersuchen, allerdings sei noch kein Verdächtiger in Haft.

Instagram / https://www.instagram.com/traysavageglo/?hl=en Der Rapper Tray Savage im Februar 2020

Instagram / traysavageglo Tray Savage, Rapper

Instagram / traysavageglo Der Rapper Tray Savage im Mai 2019



