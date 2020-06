Dürfen sich die Fans schon bald freuen? Die Musicalverfilmungen Mamma Mia! und "Mamma Mia! Here We Go Again" aus den Jahren 2008 und 2018 waren bei den Zuschauern superbeliebt. Neben den Hollywoodstars Meryl Streep (70), Amanda Seyfried (34) und Pierce Brosnan (67) stand auch die Popikone Cher (74) im zweiten Teil vor der Kamera. Doch besonders die musikalische Untermalung der Filme durch die Hits der Band ABBA fand Anklang bei den Fans. Doch werden die Zuschauer etwa bald erneut auf die fiktive griechische Insel Kalokairi entführt? Die Produzentin Judy Craymer soll bereits an einem dritten Film arbeiten!

Judy, die nicht nur für beide Kinofilme, sondern auch schon für die Produktion des ursprünglichen Bühnenmusicals verantwortlich war, sprach jetzt mit DailyMail. "Ich denke, dass es eines Tages einen weiteren Film gibt, denn es soll eine Trilogie werden", erklärte die 62-jährige Britin. Daraufhin gibt Judy zu, dass sie bereits an einem dritten Teil arbeiten wollte. Aufgrund der aktuellen Lage habe sie diese Pläne aber dann vorerst auf Eis gelegt. Trotzdem scheint sie sich sicher zu sein, diese Idee irgendwann umzusetzen. "Ich weiß, dass Universal möchte, dass ich es mache", stellte sie klar.

Judy habe sogar auch schon ganz genaue Vorstellungen, was die Musik betrifft. So sprach sie von vier neuen ABBA-Songs, die Benny Andersson (73) und Björn Ulvaeus geschrieben hätten. Zur Handlung des dritten "Mamma Mia!"-Films gab sie allerdings noch keine Auskunft.

Getty Images Judy Craymer bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" in London, 2018

Getty Images Die schwedische Band ABBA in London, 1976

Getty Images Björn Ulvaeus und Benny Andersson bei der Premiere von "Mamma Mia! Here We Go Again" in London, 2018



