Sophie Turner litt während "Trust"-Dreh unter der Scheidung

Sophie Turner (29) hat in der "Late Night with Seth Meyers" über eine besonders schwierige Phase in ihrem Leben gesprochen. Die Schauspielerin, bekannt aus Game of Thrones, deutete an, dass sie während der Dreharbeiten zu ihrem neuen Film "Trust" mit ihrer Trennung von Joe Jonas (36) zu kämpfen hatte. "Ich bin mir nicht sicher, ob das jemand weiß, aber als ich mit den Dreharbeiten begann, ging ich durch eine Art mediale Hölle", verriet Sophie. Das Drama hinter den Kulissen konnte sie jedoch für ihre Rolle nutzen: "Das war sehr befreiend für mich, weil ich in meinem echten Leben am liebsten vor allem davongelaufen wäre, was da passiert ist. Aber ich konnte im Film sozusagen weglaufen und Dinge zerstören. Das hat Spaß gemacht."

Die Dreharbeiten zu "Trust" fanden 2024 statt, just zu der Zeit, als Sophie und Joe ihre viel beachtete Scheidung durchmachten. Der Sänger hatte im September 2023 nach vier Jahren Ehe die Scheidung eingereicht, die er mit "unüberbrückbaren Differenzen" begründete. Das Paar hatte kurz darauf eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der es betonte, die Trennung sei eine nach gemeinsamen Überlegungen getroffene Entscheidung gewesen. Ein Jahr später erreichten sie eine Einigung, die vor allem im besten Interesse ihrer Töchter, Willa und Delphine, getroffen wurde. Aktuell haben die beiden eine gute Basis als getrennt lebende Eltern gefunden: "Es gibt jetzt gegenseitigen Respekt, und die Mädchen stehen an erster Stelle." Das berichtete ein Insider gegenüber People.

Mittlerweile ist Sophie wieder in festen Händen: Seit rund zwei Jahren datet sie Peregrine Pearson. Vor einigen Wochen sorgten die beiden zwar mit Trennungsgerüchten für Schlagzeilen, mittlerweile scheinen sie aber wieder überglücklich zu sein. Vor etwa fünf Wochen wurden die Turteltauben zusammen in Notting Hill gesehen. Sie schlenderten eng umschlungen durch die Straßen und tauschten dabei leidenschaftliche Küsse aus. Auf Fotos, die Page Six vorlagen, war zu sehen, wie Sophie ihre Arme um Peregrines Nacken legt und die beiden vertraut Händchen halten.

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin