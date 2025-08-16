Brandon Blackstocks (†48) Freundin betrog ihren Mann mit ihm

Brandon Blackstock (†48), der frühere Ehemann von Sängerin Kelly Clarkson (43), lebte bis zu seinem Tod im August 2025 in einer romantischen Beziehung mit Brittney Jones. Ein überraschendes Detail wurde laut Page Six erst in seinem Nachruf bekannt: Brittney, die zuvor als Assistentin für Kelly gearbeitet hatte, soll ihren damaligen Ehemann Greg LaPoint mit Brandon betrogen haben. Quellen zufolge begann die Affäre zwischen Brittney und Brandon bereits im Jahr 2023, während sie noch mit Greg verheiratet war. Die Affäre soll von Greg im Sommer 2023 entdeckt worden sein. Kurz darauf reichte Brittney die Scheidung ein, die im Februar 2024 finalisiert wurde. Obwohl die neue Beziehung für Aufsehen sorgte, blieb Brandon bis zu seinem Tod bei seiner Partnerin.

Die Beziehung von Brandon und Brittney blieb nach außen hin lange Zeit privat. Es ist jedoch bekannt, dass Brittney bereits während ihrer Zeit bei Kelly sowohl für sie als auch für Brandon arbeitete, was den beiden offenbar die Möglichkeit gab, sich näherzukommen. Trotz der Gerüchte soll Brandon Kelly während ihrer Ehe nicht mit Brittney betrogen haben. Nach seiner Scheidung widmeten sich Brandon und Brittney gemeinsam Projekten, darunter der Aufbau einer Firma in Montana.

Kelly hat sich öffentlich wenig zu Brittney und Brandons Beziehung geäußert, obwohl Insider darauf hinweisen, dass sie ihre Enttäuschung mehrfach geäußert haben soll. In den Tagen nach Brandons Tod zeigte sich die Musikerin allerdings tief betroffen. Auch wenn die vergangenen Jahre von Konflikten und juristischem Streit geprägt waren, hatte die Krankheit eine Annäherung ermöglicht. Laut dem Magazin People war Kelly "zutiefst erschüttert" über das plötzliche Ende ihres Ex-Mannes. Sie unterstützte ihn zuletzt vor allem im Umgang mit der gemeinsamen Elternschaft.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2020

Instagram / melissaashworthwells Brandon mit Seth und Savannah Blackstock, 2025

IMAGO / Everett Collection Sängerin Kelly Clarkson