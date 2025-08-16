Endlich: Kim Virginia und Nikola verraten ihre Reiseroute

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben ihre Fans tagelang auf die Folter gespannt und neugierig gemacht. Mit kleinen Hinweisen und Rätseln auf ihren Social-Media-Kanälen sorgten die beiden Reality-TV-Stars für wilde Spekulationen über ihre Reisepläne. Nun haben sie endlich das Geheimnis gelüftet: Die beiden setzen ihre Weltreise fort und starten eine Europa-Tour! Wie Kim auf Instagram in einem neuen Clip offenbart, führte ihre Route bereits von Barcelona weiter nach Tarragona.

In ihrem Video gibt die Influencerin noch weitere Informationen preis: So erlebten sie beispielsweise eine Nacht in einer mongolischen Jurte – begleitet von Lamas – und genossen eine Auszeit im idyllischen Orpesa am Meer. Doch das ist erst der Anfang der spannenden Route. Wie die 30-Jährige in der Caption außerdem erklärt, will sich das Paar nun auf den Weg nach Valencia machen. "Kim und Nikola erneut auf Weltreise. Auf ganz viele Abenteuer und verrückte Geschichten", kündigt sie freudig an.

Ihre allererste Weltreise musste das Paar vor rund sechs Monaten überraschend abbrechen. Damals kam es zu einem heftigen Zwischenfall in Australien. "Weshalb wir uns dann gestern nicht gemeldet haben: Wir hatten mit dem Mietwagen, den wir geholt haben, direkt am nächsten Tag einen Autounfall... Totalschaden", schrieb Kim damals zu einem Foto des zerstörten Autos auf Instagram. Die Influencerin erzählte damals weiter: "Wir stehen gerade noch etwas unter Schock und melden uns nach dem Krankenhaus zu allem." Noch am selben Tag entschieden sich die beiden, Australien zu verlassen und zurück nach Dubai zu fliegen, um sich zu erholen und sich ärztlich durchchecken zu lassen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, TV-Bekanntheiten

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Februar 2025