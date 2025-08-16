Selena Gomez beendet Freundschaft mit Nicola Peltz-Beckham

Selena Gomez (33) soll sich Berichten zufolge von Nicola (30) und deren Partner Brooklyn Peltz-Beckham (26) abgewandt haben. Die Sängerin hatte in den letzten Jahren eine enge Freundschaft zu dem Ehepaar aufgebaut und scherzte sogar einmal, sie führten eine Art "Dreiecksbeziehung". Doch zur Erneuerung ihres Ehegelübdes Anfang des Monats war Selena nicht anwesend – obwohl andere Freunde des Paares die opulente Feier in Scharen besuchten. Einem von The Sun zitierten Insider zufolge habe sich die Freundschaft abgekühlt, da Selena sich zunehmend von Nicolas egozentrischem Verhalten gestört fühlte. Auch mit Brooklyn soll es Spannungen geben, da er nichts gegen die angeblich divenhafte Art seiner Frau unternommen habe.

Die Spannungen innerhalb des einst so engen Freundeskreises sollen sich laut Insidern über eine längere Zeit aufgebaut haben. Es wird berichtet, dass Nicola häufiger negative Bemerkungen über Selena im Freundeskreis gemacht haben soll und sich bei gemeinsamen Treffen stets in den Mittelpunkt drängte. Besonders irritierend für viele Anhänger war, dass Selena keine öffentlichen Glückwünsche zum erneuerten Eheversprechen des Paares teilte – eine ungewöhnliche Zurückhaltung, da sie in der Vergangenheit rege Geburtstags- und Jubiläumsgrüße für die beiden gepostet hatte.

Dabei galten Selena, Nicola und Brooklyn noch vor wenigen Wochen als unzertrennlich. Paparazzi fingen die drei regelmäßig auf gemeinsamen Ausflügen ein, und auch auf ihren Social-Media-Kanälen ließen sie ihre Fans an scheinbar ausgelassenen Momenten teilhaben. Mit dabei war oft Selenas Freund Benny Blanco (37), mit dem sie und das Ehepaar damals regelmäßige Doppeldates veranstalteten. Doch nun scheinen sich die Wege der einstigen Freunde getrennt zu haben – ein überraschendes Ende für diese prominente Freundschaft.

Imago Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham im September 2023 in Paris

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Nicola Peltz-Beckham in Paris