Neues Kapitel: Rumer Willis zieht mit Tochter nach Idaho

Rumer Willis (37) hat sich für einen großen Schritt entschieden und Los Angeles hinter sich gelassen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Louetta, die sie liebevoll Lou nennt, beginnt sie ein neues Kapitel in Idaho. Auf Instagram teilt die Tochter von Demi Moore (62) und Bruce (70) Willis Einblicke in ihr neues Zuhause – ein Ort, an dem sie sich geborgen fühlt und neue Erinnerungen schaffen möchte. Besonders die Gestaltung ihres Schlafzimmers liegt ihr am Herzen. "Gemütliche Morgenstunden im Bett mit meiner kleinen Tochter, meinen Tieren und einem guten Buch", schreibt die Schauspielerin und präsentiert ihre liebevoll zusammengestellte Bettwäsche und Decken.

Die Entscheidung, Los Angeles zu verlassen, war keine leichte. In der Stadt hatte sie intensive Jahre verbracht – von Glücksmomenten wie Geburt und Tanzabenden bis hin zu schmerzhaften Erfahrungen. In einem emotionalen Instagram-Beitrag erinnert sie sich an all die Lebensphasen, die sie dort durchlebt hatte. "Ich war schwanger in diesem Haus, habe im Wohnzimmer entbunden und die letzten zwei Jahre meine Tochter dort großgezogen", schreibt sie. Doch jetzt sei die Zeit für einen Neuanfang gekommen. Ihr Zuhause sei ihr ein treuer Begleiter gewesen, aber Idaho bietet ihr und Louetta einen ruhigen Rückzugsort für die Zukunft.

Rumers Umzug spiegelt die enge Verbindung zu ihrer berühmten Familie wider. Als älteste Tochter von Demi und Bruce wuchs sie mit ihren Schwestern Scout (34) und Tallulah (31) sowie später ihren Halbgeschwistern Mabel Ray und Evelyn Penn, den Töchtern von Bruce und Ehefrau Emma Heming (47), in einer dynamischen, liebevollen Umgebung auf. Die Entscheidung, Idaho als neuen Lebensmittelpunkt zu wählen, scheint den Wunsch nach einem ruhigeren Leben abseits des Trubels von Hollywood zu verdeutlichen – ein Ort, an dem Mutter und Tochter neue Erinnerungen schaffen können.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Tochter Lou, Oktober 2024

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und Lou im August 2024

Instagram / rumerwillis Bruce Willis mit Tochter Rumer und Enkelin Louetta