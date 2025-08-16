Kaum wiederzuerkennen: Serena Williams schockt mit Selfie

Ein aktuelles Selfie von Serena Williams (43) sorgt derzeit für Aufsehen. Die Tennisikone präsentierte sich vor wenigen Tagen auf Instagram und löste mit ihrem Spiegelselfie eine Welle von Reaktionen aus. Während einige Follower die scheinbaren Veränderungen an ihrer Optik kritisch kommentierten, äußerten andere sogar Besorgnis. "Ich weiß nicht, was auch immer sie tut, sie muss aufhören", schrieb ein Nutzer, während ein weiterer meinte: "Blinzel zweimal, wenn es dir nicht gut geht." Inmitten dieser Debatte zeigte sich Paris Hilton (44) begeistert und kommentierte mit einem Herzaugen-Emoji.

Das Foto, das offensichtlich eine Reihe gemischter Kommentare hervorrief, zeigt Serena gewohnt stilsicher, jedoch mit einem auffallend schlanken Erscheinungsbild. Dabei mag ihr Look auch das Ergebnis eines langen und bewussten Lebenswandels sein. Nachdem sie im vergangenen Jahr ein zweites Mal Mutter wurde, schien Serena intensiv daran gearbeitet zu haben, sich wieder in Form zu bringen, was sie bei diversen öffentlichen Auftritten und auf Social Media eindrucksvoll demonstrierte. Doch während viele dies bewundern, sehen nun einige die vermeintliche Verwandlung der Sportlerin kritisch.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Serena mit bemerkenswerter Gelassenheit auf die anhaltende Diskussion über ihr Aussehen reagiert. Bei einem öffentlichen Auftritt in New York betonte die Sportlerin selbstbewusst gegenüber TMZ Sports: "Gut aussehen, sich gut fühlen, oder?" Für die Tennislegende stand ihr Wohlbefinden im Mittelpunkt. Sie sagte: "Jeder sieht großartig aus!" und ließ sich von kritischen Stimmen nicht aus der Ruhe bringen. Ihren Fans zeigte sich Serena regelmäßig auf Instagram und beeindruckte mit Bildern ihrer Transformation nach der zweiten Schwangerschaft.

Instagram / serenawilliams Serena Williams, August 2025

Instagram / serenawilliams Serena Williams und ihre Tochter Olympia im Februar 2025

Getty Images Serena Williams, Mai 2025