Wegen Eddie Murphy: Pete Davidson hat nur drei enge Freunde

Pete Davidson (31) hat in einem Interview mit dem Magazin People erzählt, wie ihn sein Kollege Eddie Murphy (64) inspiriert hat, seinen Freundeskreis drastisch zu verkleinern. Während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "The Pickup" habe der Comedian wichtige Lektionen von seinem Idol gelernt. "Ich hatte früher 700 Freunde in der Garderobe", witzelte Pete. Doch Eddie habe ihm gezeigt, wie wichtig ein kleiner, vertrauenswürdiger Kreis sei. "Ich habe jetzt drei Freunde, denen ich wirklich vertrauen kann", erklärte Pete lachend.

Neben Eddies Umgang mit Freunden beeindruckte Pete vor allem dessen Fokus auf die Familie. Der Comedian erzählte, wie aufgeregt Eddie wurde, als eines seiner Kinder, das ihn noch nie arbeiten gesehen hatte, das Set besuchte. "Er wollte unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen, und das fand ich einfach rührend", so Pete. Eddie sei stets darum bemüht gewesen, seine Kinder in den Arbeitsalltag zu integrieren, sie den Kollegen vorzustellen und auch während der Dreharbeiten Zeit mit ihnen zu verbringen. Dieses Verhalten habe Pete tief beeindruckt und ihm gezeigt, wie wichtig es ist, Beruf und Familie in Einklang zu bringen.

Für Pete selbst steht bald ein spannendes neues Kapitel an: Er erwartet sein erstes Kind mit seiner Partnerin Elsie Hewitt. Die Vorfreude auf die Vaterrolle ist groß, und die gemeinsame Erfahrung mit Eddie habe seine Sicht auf Familienleben und Karriere sehr geprägt. Während der drei Monate, die Pete und Eddie bei den Dreharbeiten eng zusammenarbeiteten, sei für Pete ein Traum wahr geworden. "Ich könnte mir keine bessere Situation vorstellen. Ich durfte einfach drei Monate lang mit ihm in einer Box hängen, nur wir beide", schwärmte er über seine Zusammenarbeit mit der Comedy-Legende.

Getty Images Pete Davidson, Dezember 2024 in New York

Getty Images Eddie Murphy, Schauspieler

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson auf dem Annual Blosson Ball 2025 in New York