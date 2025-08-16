Thomas Müller verrät: Lisa zieht erst mal nicht nach Kanada

Thomas Müller (35) hat sich entschieden, sein Abenteuer in Kanada zunächst allein zu starten. Der Weltmeister von 2014 wechselte nach Vancouver und lebt jetzt in einer modernen Hochhauswohnung im Stadtzentrum. Doch seine Frau Lisa (35) bleibt zunächst in Deutschland. "Bis Dezember bleibe ich auf jeden Fall alleine hier. Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen. Die Saison bis Dezember ist sehr gestückelt und wir haben ja auch Länderspielpausen", erklärte der Fußballprofi gegenüber Bild. Doch auch seine Liebste ist derzeit sportlich stark eingespannt: "Der andere Grund ist, dass Lisa auch mitten in der Saison beim Dressurreiten ist. Da würde es jetzt keinen Sinn machen, da große Umzüge zu planen."

Thomas zeigt sich von Lisas vorläufiger Abwesenheit allerdings gelassen und betont, dass er gut allein zurechtkommt. Das neue Zuhause des Sportlers könnte kaum kontrastreicher zum bisherigen Leben auf Gut Wettlkam sein: Statt Pferden und Weideland bietet die Hochhauswohnung einen beeindruckenden Blick auf das Stadion der Whitecaps, das nachts in stimmungsvollem Blau strahlt. Mit seinen neuen Kollegen hat der Weltmeister bereits Kontakt aufgenommen, um sich vorzustellen und ein harmonisches Miteinander im Team zu fördern.

In seiner neuen Heimat wurde der Kicker herzlich empfangen. Schon bei seiner Ankunft am Flughafen warteten zahlreiche Fans und begrüßten den Fußballprofi mit Jubelrufen. Selbst Vertreter des indigenen Musqueam-Stammes bereiteten ihm einen besonderen Empfang und begrüßten ihn mit einem traditionellen Trommelmarsch. Der Sportler zeigte sich darüber sehr erfreut. "Gerade in Vancouver gelandet. Danke für den warmen Empfang", schrieb Thomas stolz auf Instagram und postete dazu mehrere Schnappschüsse.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas und Lisa Müller im Juli 2023

Anzeige Anzeige

IMAGO / Pressefoto Baumann Thomas und Lisa Müller, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler