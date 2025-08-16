"Die Bachelors"-Lena gönnt sich Makeover nach Wiedersehen

Für Lena, Kandidatin aus der TV-Show Die Bachelors, war das Finale ihrer Teilnahme alles andere als ein gewöhnlicher Abschluss. Nach einer turbulenten Zeit und einer intensiven Wiedersehensshow hat sie sich nun für einen radikalen Schritt entschieden: Ein neues Haarstyling soll den Neuanfang symbolisieren. Auf ihrem TikTok-Kanal verkündete die frühere Brünette ihre Entscheidung: "Ich will eine große Veränderung. Ich will auf jeden Fall blond, richtig blond." Gesagt, getan – ihre neue Frisur, blonde, schulterlange Haare, präsentiert sie stolz im Netz: "Oh mein Gott, richtig geil!", zeigt sie sich begeistert.

Die Reaktionen ihrer Fans auf den neuen Look fallen jedoch unterschiedlich aus. Während einige die Veränderung feiern und Lena in blond toll finden, gibt es auch kritische Stimmen. In den sozialen Medien häufen sich Kommentare wie: "Ich finde, ihre dunklen Haare stehen ihr besser als blond" oder "Schade, das soll kein Hate sein, aber blond ist nicht so ihres." Einige Follower sind der Ansicht, dass sie aufgrund des neuen Stylings älter wirke, als sie tatsächlich sei. Dennoch zeigt sich Lena zufrieden und scheint ihren neuen Look sichtlich zu genießen.

Nach der Show, die für Lena viele emotionale Momente bedeutete, schien es Zeit für einen Reset. Ihre Beziehung zu Martin Braun sorgte bereits in der Vergangenheit für Schlagzeilen. Nach ihrem freiwilligen Ausstieg im Halbfinale kam es zwischen Lena und dem Bachelor zu einem Kuss, obwohl dieser zu dem Zeitpunkt eine exklusive Kennenlernphase mit seiner letzten Wahl Clara hatte. Diese ungewöhnliche Wendung hatte damals großen Wirbel ausgelöst. Mit dem neuen Look setzt Lena nun ein Statement und zeigt, dass sie bereit ist, die turbulente Zeit hinter sich zu lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / leemystrs "Die Bachelors"-Kandidatin Lena, Juli 2025

Anzeige Anzeige

TikTok / hair.by.hannahs "Die Bachelors"-Kandidatin Lena, August 2025

Anzeige Anzeige

RTL Martin Braun und Lena bei ihrem Dreamdate bei "Die Bachelors"

Anzeige