Krasses Geständnis: KJ Apa würde für sein Kind Mord begehen

KJ Apa (28) hat sich durch seinen Sohn grundlegend verändert. Im Interview bei "Andy Cohen Live" berichtet der Schauspieler von den extremen Gefühlen, die die Vaterschaft in ihm ausgelöst hat. "Man hat ein Kind und plötzlich versteht man, wie Morde passieren. Man kann nachempfinden, warum jemand einen anderen Menschen töten würde", erzählt er dem Talkmaster Andy (57). Sein Leben veränderte sich mit der Geburt von Spross Sasha im Jahr 2021. Der Riverdale-Star erklärt: "Es hat mich dazu gezwungen, nüchtern zu werden." Heute sehe er viele Dinge gelassener.

Bei Sashas Geburt war KJ gerade einmal 24. Damals führte der Schauspieler ein wildes Leben und verlor sich nach eigenen Worten im Rausch des plötzlichen Ruhms. Mit dem Erfolg von "Riverdale" stieg der Archie-Darsteller in Hollywoods A-Klasse auf, doch mit der Berühmtheit kamen auch die Stolperfallen. Erst die Vaterschaft brachte den Neuseeländer auf den richtigen Weg. "Sasha ist ein Geschenk, das mir das Leben gerettet hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sasha mir das Leben gerettet hat", macht er im Interview deutlich.

Seinen Nachwuchs bekam KJ damals mit seiner Partnerin Clara Berry (31). Im März 2024 trennten sich der "The Hate U Give"-Darsteller und das Model allerdings. In einem TikTok-Video antwortete die Beauty auf die Frage nach ihrem Beziehungsstatus mit den Worten: "Ich denke, es ist besser, wenn Eltern, die getrennt sind, glücklich sind und die beste Version ihrer selbst sein können, als wenn sie in einer Situation zusammenbleiben, in der es nicht funktioniert."

Anzeige Anzeige

Getty Images KJ Apa, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / kjapa KJ Apa mit seinem Sohn, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / clara.berry Clara Berry, Model