"Tut weh": Anna und Gerald Heiser haben ihre Farm verlassen

Anna Heiser (35) und ihr Ehemann Gerald Heiser (40) haben am vergangenen Freitag ein bedeutendes Kapitel in ihrem Leben abgeschlossen. Das Bauer sucht Frau-Paar hat seine geliebte Farm in Namibia verlassen, um in Polen ein neues Zuhause zu finden. Auf Instagram teilte Anna ihre Emotionen in einem emotionalen Reel mit ihren Fans. Zu sehen waren glückliche Familienszenen und die inzwischen leergeräumten Räume der Farm. "Gestern haben wir die Farm verlassen. Ein Ort, der so viel mehr war als nur Wände und Dach", schrieb Anna dazu und ließ die Bedeutung dieses Ortes in ihrem Leben durchscheinen.

In ihrem Beitrag beschrieb die Reality-TV-Bekanntheit, wie schwer ihr dieser Schritt fiel: "Der Abschied tut weh. Die Tränen kommen in Wellen, manchmal unvermittelt, manchmal so heftig, dass einem der Atem stockt." Die Farm, die die Familie durch Höhen und Tiefen begleitet hatte, wurde zu einem Ort zahlreicher Erinnerungen: "Hier sind unsere Kinder aufgewachsen, hier haben wir gefeiert, geweint, gehofft, gestritten und gelacht." Doch inmitten des Schmerzes empfindet Anna auch Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre, die Erfahrungen und die Momente, die diese Zeit geprägt haben. "Jetzt heißt es loslassen, damit wir Neues annehmen können", betonte sie zuversichtlich.

Bereits einen Tag zuvor hatte Anna bewegende Eindrücke von ihrem allerletzten Tag auf der Farm geteilt. In den frühen Morgenstunden zeigte die Influencerin sich im Sonnenaufgang und schrieb: "Letzter Tag. Die Sonne geht heute noch einmal für uns über dieser Farm auf – golden, warm, so vertraut. Morgen wird der Container kommen und mit ihm verschwindet Stück für Stück unser Leben hier in Kisten." Zu einem kurzen Video auf Instagram schilderte sie, wie sehr sie versuchte, jeden Moment zu konservieren: "Wir versuchen, jeden Strahl einzufangen, als könnten wir das Licht, die Gerüche, das Gefühl, diesen Moment festhalten."

Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, 2024

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten