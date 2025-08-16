Kylie Kelce verrät: Das vermisst sie als Mama am meisten

Kylie Kelce (33) hat nun offen über die Dinge gesprochen, die sie seit ihrer Rolle als Mutter von vier Töchtern vermisst. Die 33-Jährige erklärte in ihrem Podcast "Not Gonna Lie", dass sie oft nicht mehr die Zeit für Kleinigkeiten finde, die sie vor ihrem Muttersein als selbstverständlich angesehen hatte – wie gemütlich Filme ihrer Wahl zu schauen oder das Haus mit nichts weiter als Schlüssel und Handy zu verlassen. "Man denkt, es wird nicht so anders", erzählte sie. "Aber dann gibt es diese kleinen Dinge, und du denkst dir: 'Na toll.'" Kylie und ihr Mann Jason Kelce (37), ein ehemaliger NFL-Star, haben mit ihren Kindern Finnley, Bennett, Elliotte und Wyatt alle Hände voll zu tun.

Trotz aller Herausforderungen betonte Kylie, wie sehr sie das Muttersein genießt. Sie beschrieb es als "Privileg", ihre Kinder großziehen zu dürfen, auch wenn es manchmal anstrengend sei. Bereits in einer früheren Folge ihres Podcasts plauderte sie über eine der größten Umstellungen für sie – die Ernährungsgewohnheiten der Familie. Sie erzählte, dass es ihr schwerfalle, von den schnellen, unkomplizierten Mahlzeiten, die sie früher oft allein gegessen hat, auf die regelmäßige Zubereitung ausgewogener Mahlzeiten für ihre Kinder umzusteigen. "Die Planung von drei Mahlzeiten am Tag nimmt so viel Raum im Kopf ein", erklärte sie.

Die humorvolle Seite des Familienlebens bleibt bei den Kelces dabei jedoch nicht auf der Strecke. Kylie verriet in einer älteren Podcastfolge, dass ihre Tochter Elliotte ihrem Vater Jason den Spitznamen "großer Kerl" gegeben hat – inspiriert von einer Kinderserie. "Und sie sagt es, als wäre es völlig normal, was lächerlich ist", betonte Kylie lachend. Die Familie hält ihren Alltag trotz ihrer Prominenz bodenständig, was ihnen durch ein unterstützendes Umfeld und die gemeinsame Erziehung leicht gemacht wird.

Getty Images Kylie Kelce, Ehefrau von Jason Kelce

Instagram / jason.kelce Jason Kelce und seine Tochter Finnley, März 2025

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern