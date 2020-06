Große Trauer um Claus Biederstaedt! Als Schauspieler und Synchronsprecher wurde er in Deutschland bekannt. So lieh er unter anderem Leinwandgrößen wie Marlon Brando (✝80) und "Columbo"-Star Peter Falk seine markante Stimme. Für seine Rolle in dem Film "Die große Versuchung" aus dem Jahr 1952 gewann er den Deutschen Filmpreis als Bester Nachwuchsschauspieler. Jetzt muss sich die Filmwelt von dem TV-Star verabschieden: Claus starb im Alter von 91 Jahren!

Nur acht Tage vor seinem 92 Geburtstag starb er in einer Klinik im bayrischen Fürstenfeldbruck. "Er hatte den Zungenkrebs besiegt, aber er wurde in den vergangenen Wochen immer schwächer. Er starb an Alterserschöpfung", gab Bernd Späth, ein langjähriger Freund des Verstorbenen, gegenüber Bild an. "In den letzten Tagen wurde er palliativ behandelt, weil ihm das Atmen immer schwerer fiel", fuhr er fort.

2008 wurde bei der Synchron-Legende im Alter von 79 Jahren eine Krebserkrankung diagnostiziert. Während der Behandlung mussten ihm Teile seiner Zunge entfernt werden. Claus hinterlässt seine Ehefrau Barbara, mit der er seit 1972 in zweiter Ehe verheiratet war, und einen Sohn namens Thomas aus erster Ehe.

ActionPress Claus Biederstaedt im Jahr 1984

ActionPress Claus Biederstaedt und Hannes Messemer im Jahr 1982

ActionPress Claus Biederstaedt, Synchronsprecher



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de