Babysegen bei der ehemaligen Bachelor-Kandidatin Courtney Robertson (36)! Im vergangenen Dezember war bekannt geworden, dass die 36-Jährige mit ihrem Verlobten Humberto Preciado ein Baby erwartet. Das ist jedoch nicht der TV-Rosenkavalier, von dem sie 2012 die letzte Schnittblume überreicht bekam: Schon kurz nach dem Kuppelshow-Finale zerbrach die Beziehung. Sieben Jahre hat es gedauert, bis die US-Amerikanerin schließlich in ihrem aktuellen Partner die Liebe ihres Lebens gefunden hat. Und für die beiden steht jetzt ein neues Kapitel an: Sie sind Eltern eines Jungen geworden!

"Meine Jungs! Ich bin so verliebt! Alles Gute zum Vatertag!", schrieb Courtney am heutigen Sonntag in ihrer Instagram-Story. Dazu postete die frischgebackene Mama ein Foto von ihrem Liebsten im Krankenhaus, im Vordergrund liegt der Knirps in einer Wiege. Auf weiteren Schnappschüssen halten die Eltern den Kleinen auf dem Arm – und schließlich konnte die Familie die Klinik auch schon zusammen verlassen, Mutter und Kind seien wohlauf.

Das Paar dürfte doppelt glücklich sein, denn sowohl sie als auch ihr Lebensgefährte wünschten sich im Vorfeld einen Jungen: "Wir wollten wirklich beide einen Sohn, weil es keine Jungs auf seiner Seite der Familie gibt", erklärte die Reality-TV-Darstellerin im Dezember gegenüber Us Weekly. Auf welchen Namen der Nachwuchs jetzt hört, behielten Courtney und Humberto allerdings noch für sich.

Courtney Robertson und Humberto Preciado im Dezember 2019

Courtney Robertson im Mai 2020

Courtney Robertson und Humberto Preciado im März 2020



