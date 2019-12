Courtney Robertson (36) hat gleich doppelten Grund zur Freude! 2012 suchte sie bei The Bachelor nach ihrem Mr. Right und ergatterte sogar die letzte Rose von Junggeselle Ben Flajnik (37). Doch schon kurz nach dem Finale zerbrach die Beziehung. Sieben Jahre später hat die Beauty jetzt ihr Liebesglück gefunden. Sie ist frisch verlobt – und nicht nur das: Sie und ihr Zukünftiger Humberto Preciado erwarten sogar schon den ersten gemeinsamen Nachwuchs.

Das verkündeten die Turteltauben nun mit einem zuckersüßen Foto auf Instagram. Mit einem Baby-Strampler in der Hand strahlen Courtney und Humberto in die Kamera. "Schöne Feiertage von uns dreien. Ich kann es kaum erwarten, diesen Mann zu heiraten – mit unserem Sohn. Das einfachste Ja meines Lebens", schrieb die Mama in spe zu dem Beitrag und verkündete damit nicht nur ihre Verlobung und Schwangerschaft, sondern auch das Geschlecht ihres Kindes: Es wird ein Junge.

Im Interview mit Us Weekly verriet die Schwangere, dass sie ihren Partner erst vor acht Monaten via Insta kennengelernt habe und dann führte eins zum anderen. "Da war direkt so eine Verbundenheit, die ich noch nie zuvor gefühlt habe. [...] Ich war bisher auch nie mit jemandem zusammen, mit dem ich unbedingt eine Familie gründen wollte", schwärmte die 36-Jährige.

Instagram / bugrobertson Courtney Robertsons Verlobungsring

Instagram / bugrobertson Humberto Preciado und Courtney Robertson in New York

Instagram / bugrobertson Courtney Robertson und Humberto Preciado

