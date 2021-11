Courtney Robertson (38) darf endlich ihr Töchterchen in den Armen halten! Die einstige US-Bachelor-Kandidatin fand in ihrem Partner Humberto Preciado die große Liebe – im Laufe ihrer gemeinsamen Zeit setzte Söhnchen Joaquin dem Liebesglück des Paares das Krönchen auf. Im Juni verkündete die Beauty aber, dass sie und ihr Schatz ein weiteres Baby bekommen: eine Tochter. Die hat jetzt das Licht der Welt erblickt!

Im Interview mit People verriet die 38-Jährige, dass sie und ihre bessere Hälfte am vergangenen Sonntag ihr Töchterchen auf der Welt begrüßen durften. "Humberto und ich waren überglücklich, als wir unsere süße Paloma Ruby Preciado etwas früher als erwartet willkommen heißen durften. Sie wurde am 21. November um 03:54 Uhr morgens geboren", berichteten die stolzen Eltern.

Courtney, Humberto und Joaquin seien aktuell voll und ganz damit beschäftigt, ihr neues Familienmitglied kennenzulernen und würden die gemeinsame Zeit zu viert in vollen Zügen genießen. "Wir mussten dieses Jahr zum Erntedankfest einen extra Teller aufstellen", erzählte die Brünette stolz.

Instagram / bugrobertson Humberto Preciado und Courtney Robertson mit ihrem Sohn Joaquin

Instagram / bugrobertson Courtney Robertson und Humberto Preciado im März 2020

Instagram / bugrobertson Courtney Robertson und Humberto Preciado

