Große Trauer in Hollywood! Regisseur Joel Schumacher startete seine Karriere in der Modebranche. Allerdings stellte er nach ein paar Jahren fest, dass seine eigentliche Leidenschaft dem Filmemachen gilt. Nachdem er sich zuerst als Drehbuchautor versucht hatte, gab er 1981 schließlich sein Regie-Debüt mit der Sci-Fi-Komödie "Die unglaubliche Geschichte der Mrs. K.". Nun gibt es allerdings erschütternde Neuigkeiten von dem gebürtigen New Yorker: Er ist im Alter von 80 Jahren gestorben.

Wie ein Pressesprecher von Joel gegenüber von TheWrap bestätigte, ist der Regisseur von Klassikern wie "8mm", "St. Elmos Fire", "Batman Forever" und "Batman & Robin" infolge einer Krebserkrankung gestorben. Diese wurde bei ihm vergangenes Jahr diagnostiziert. Genauere Details sind bisher noch nicht preisgegeben worden.

Der erfolgreiche Filmemacher hatte während seiner jahrzehntelangen Arbeit in der Traumfabrik vor allem den Ruf erhalten, ein Auge für Nachwuchstalente zu haben. Denn Joel war es, der heutigen Leinwandgrößen wie Colin Farrell (44), Kiefer Sutherland (53) und Matthew McConaughey (50), ihre ersten Rollen gegeben hatte.

Getty Images Joel Schumacher bei den Monte Cristo Awards in NYC im April 2012

Getty Images Joel Schumacher bei der "Trespass"-Premiere in Toronto im September 2011

Getty Images Joel Schumacher auf einem Filmfestival in Rom im November 2011



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de