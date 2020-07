Heute startet die neue RTL2-Doku "Die Gruppe - Schrei nach Leben!", die sechs junge Erwachsene im Kampf gegen ihre psychischen Probleme begleitet. Eine von ihnen, die 20-jährige Celine, leidet schon seit ihrer frühen Jugend an Depressionen und Essstörungen. Bereits mit 13 Jahren hat ihre Mutter sie zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin geschickt – allerdings ohne Erfolg: Sie hat die Behandlung abgebrochen!

Im Interview mit Promiflash verriet die zweitjüngste Teilnehmerin: "Ich habe mich zu der Zeit gegen jegliche Hilfe geweigert und kam so gar nicht gut mit der Therapeutin aus." Aus diesem Grund habe sie das Ganze schnell beendet. "Wahrscheinlich mit einer meiner größten Fehler, denn sechs Jahre später kam dann die Krisen-Einweisung in die stationäre Psychiatrie. Der Versuch, alles mit mir selbst auszumachen, klappte natürlich nicht", resümierte sie. Doch die Zeit in der Nervenklinik schien zunächst auch alles andere als hilfreich: "Ich fühlte mich nicht wirklich ernst genommen und total fehl am Platz."

Nach ihrem vierwöchigen Aufenthalt habe Celine dann aber erkannt, was sie an ihrem Leben verändern müsse, um sich besser zu fühlen: "Ich kündigte sofort meine Ausbildung, da ich in der Klinik gemerkt habe, dass die Arbeitsatmosphäre bei meinem ehemaligen Betrieb mir absolut nicht guttut." Darüber hinaus begann sie, eine psychiatrische Tagesklinik zu besuchen: "Dort kam endlich wieder Struktur in mein Leben und ich lernte nicht nur mich selbst besser kennen, sondern auch, wie ich mir selbst helfen kann."

