Traurige Nachrichten aus Indien. Saroj Khan galt als eine echte Bollywood-Legende: Sie hatte ihre Schauspielkarriere mit gerade einmal drei Jahren begonnen, bevor sie später zur Choreografie wechselte. In über 40 Jahren in der Filmbranche choreografierte sie mehr als 2.000 Songs. Indische Hauptdarsteller wie Madhuri Dixit und Sridevi tanzten zu einigen ihrer bekanntesten Lieder. Doch nun wurde eine traurige Information bekannt gegeben: Saroj ist am Freitag verstorben.

Das berichtete The Hollywood Reporter. Sie starb mit 71 Jahren in einem Krankenhaus in Mumbai. Bereits eine Woche zuvor soll sie wegen Atemnot in die Klinik eingeliefert worden sein. Die dreimalige National-Award-Gewinnerin verstarb aufgrund eines Herzstillstands. Saroj wurde noch an ihrem Todestag auf einem Friedhof in Mumbai beigesetzt. Sie hinterlässt einen Ehemann und drei Kinder.

Im Netz nahmen Freunde und Kollegen rührend Abschied von ihr. "Du warst einer der Gründe, warum Tanz ein wesentlicher Bestandteil jedes Haushalts wurde", schrieb der indische Schauspieler Siddharth Shukla auf Twitter. "Vielen Dank für die Freude, die du uns durch deine Arbeit gebracht hast", kommentierte ein anderer auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Saroj Khan, Choreografin

Getty Images Saroj Khan im Juni 2015

Getty Images Die Bollywood-Schauspielerin Saroj Khan



