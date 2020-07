Traurige Nachricht aus der Filmwelt. Der Schauspieler Earl Cameron wurde 1951 durch seine Rolle in dem Film "Pool of London" berühmt. Später machte er sich noch mit Streifen wie "Simba", "Schwarze Fackel" und dem James Bond-Film "Thunderball" einen Namen. Zuletzt war er 2010 in dem Film "Inception" auf der Leinwand zu sehen. In Großbritannien gilt er als einer der ersten schwarzen Kinostars. Jetzt ist Earl im Alter von 102 Jahren verstorben.

Das gab sein Agent jetzt gegenüber The Guardian bekannt: "Er verstarb friedvoll bei sich zu Hause, umgeben von seiner Frau und seiner Familie." Der Leinwandstar verstarb am Freitag im englischen Kenilworth. Zur genauen Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Earl hinterlässt seine Frau Barbara, sechs Kinder, mehrere Enkelkinder und Urenkel.

In einem rührenden Statement erinnerten seine Kinder an Earls filmische Leistungen: "Als Künstler und als Schauspieler hat er sich geweigert, Rollen anzunehmen, die den Charakter von Schwarzen herabsetzen oder stereotypieren. Er war wahrhaftig ein Mann, der seinen moralischen Prinzipien treu blieb."

United Archives GmbH / ActionPress Virginia McKenna, Earl Cameron und Dirk Bogarde im Film "Simba" 1955

United Archives GmbH / ActionPress Ann Lynn und Earl Cameron im Film "Schwarze Fackel" 1961

United Archives GmbH / ActionPress Szenenbild aus dem britischen Film "Schwarze Fackel" 1961



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de