Diese Nachricht versetzte die Fans in eine Schockstarre. Sebastián Athié, ein erfolgreicher Disney-Star mit mexikanischen Wurzeln, verstarb Anfang Juli im Alter von nur 24 Jahren. Das verkündete der nationale Dolmetscherverband von Mexiko am vergangenen Wochenende. Zu der Todesursache war bislang noch nichts bekannt. Inzwischen ist jedoch klar, woran Sebastián so plötzlich gestorben ist – das Management des Schauspielers hat nun eine Erklärung abgegeben.

Cristina Chaparro, die Managerin des verstorbenen Schauspielers, veröffentlichte jetzt ein Statement auf Instagram: "Wir erklären offiziell, dass Sebastián an einem Herzinfarkt gestorben ist, den er während eines Trainings am 4. Juli erlitt", berichtet sie. Er habe zuvor aber keine gesundheitlichen Probleme gehabt. Seit 2017 spielte er eine der Hauptrollen in der argentinischen Sport-Telenovela "11" – genauer gesagt, den fußballbegeisterten Lorenzo Guevara. Seine Managerin betont in ihrem offenen Brief, dass der 24-Jährige seine Arbeit über alles geliebt habe: "Er hat sich immer gut vorbereitet und trainiert, um sein Bestes zu geben!"

Nachdem die Nachricht um den Tod des Serienstars öffentlich wurde, hatten sich sofort zahlreiche Fans im Netz gemeldet und ihre Bestürzung zum Ausdruck gebracht: "Du wirst immer ein Teil meiner Kindheit sein. Eines Tages – so hatte ich gehofft – würde ich dich treffen. Danke für alles", hatte ein Nutzer unter einem Instagram-Post von Disney Radio in Brasilien geschrieben.

Anzeige

Instagram / sebastian_athie Disney-Star Sebastián Athié

Anzeige

Instagram / sebastian_athie Sebastián Athié im Januar 2020

Anzeige

Instagram / sebastian_athie Sebastián Athié im Januar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de