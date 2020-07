Große Trauer um Sebastián Athié! Der gebürtige Mexikaner wurde vor ein paar Jahren als Schauspieler bekannt. Er spielte in der argentinischen Serie "11" mit, in der es um fußballbegeisterte Teenager geht. Er verkörperte seit Beginn der Disney-Produktion vor drei Jahren die Rolle des Lorenzo Guevara. Doch nun machen bestürzende Neuigkeiten die Runde: Der TV-Darsteller ist im Alter von nur 24 Jahren ganz plötzlich verstorben.

Sebastiáns Tod wurde am vergangenen Wochenende vom nationalen Dolmetscherverband von Mexiko verkündet, wie Metro berichtet. "Unser tiefstes Beileid geht an seine Familie und seine Freunde", heißt es in dem Statement. Die genauen Umstände des Todes sind derzeit noch unbekannt. Auch Disney Radio in Brasilien widmete dem Verstorbenen auf Instagram Worte des Abschieds: "Wir werden uns für immer an sein Talent, seine Freundschaft, seine Professionalität und vor allem an sein großes Herz erinnern."

Viele Fans des Mimen trauern jetzt unter seinen letzten Netz-Beiträgen. "Wir werden dich vermissen. Ruhe in Frieden" und "Du wirst immer ein Teil meiner Kindheit sein. Eines Tages hatte ich gehofft, dich zu treffen. Danke für alles" sind nur zwei von zahlreichen traurigen Nachrichten in den Kommentarspalten.

Instagram / sebastian_athie Sebastián Athié, April 2020

Instagram / sebastian_athie Sebastián Athié, Schauspieler

Instagram / sebastian_athie Sebastián Athié, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de