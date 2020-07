Schock für Fans des Rappers Lil Marlo! Der Musiker wuchs in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia auf und entdeckte bereits früh seine Leidenschaft für den Sprechgesang. Mit Unterstützung des Rappers Lil Baby konnte das Nachwuchstalent bereits erste Erfolge im Musikbusiness feiern. Jetzt müssen Familie und Freunde unerwartet Abschied von dem 27-Jährigen nehmen: Er soll bei einer Schießerei ums Leben gekommen sein!

"Wir haben heute Morgen erst einen Song aufgenommen. Ruhe in Frieden, Bruder", schrieb sein Rapkumpel Lil Yachty (22) auf Instagram und bestätigte damit den Tod des Hip-Hop-Stars. Auf dem Foto sind sein Musikerkollege und er gemeinsam zu sehen. Bisher seien keine genauen Details zur Todesursache bekannt. Lil Marlo soll jedoch The Mirror zufolge bei einer Schießerei in Atlanta tödlich getroffen worden sein. Angeblich ist ein beschädigtes Auto aufgetaucht, in dem sich der Rapper vor seinem Tod befunden haben soll.

Sein Tod sorgt in der US-amerikanischen Rapszene für große Bestürzung. "Es ist ein trauriger Tag in Atlanta. Ich bete für seine Familie und Freunde", schrieb Clay James auf Twitter. Lil Marlo, der mit gebürtigen Namen Rudolph Johnson heißt, stand am Anfang seiner Karriere. Nachdem er bei einem Musiklabel unter Vertrag genommen wurde, veröffentlichte er bisher ein Album namens "The Wire".

