Die Social-Media-Welt trauert! Die britische YouTube-Bekanntheit Nicole Thea (24) erfreute ihre zahlreichen Fans mit regelmäßigen Videos und Fotos in den sozialen Medien. Hierbei begeisterte sie ihre Community nicht nur mit Make-up-Ratschlägen, Tanz-Tutorials und Einblicken in ihr Leben, in letzter Zeit zeigte sie auch nur allzu gerne ihren Babybauch – denn: Zusammen mit ihrem Partner Boga erwartete sie ihr erstes Kind. Doch nun machen traurige Nachrichten die Runde: Nicole und ihr ungeborener Sohn sind gestorben.

Auf dem Instagram-Profil der 24-Jährigen gab die Familie nun die Neuigkeiten bekannt. "Ich muss euch mit großer Trauer mitteilen, dass Nicole und ihr Sohn, den sie und Boga Reign nannten, am Samstagmorgen verstorben sind", schrieb der Angehörige und richtete daraufhin emotionale Worte an Nicoles Community: "Ruhet in Frieden, mein wunderschönes Mädchen Nicnac und mein Enkel Reign. Ich werde euch für den Rest meines Lebens vermissen, bis wir uns im ewigen Himmel wiedersehen." Die Familie kämpfe nun mit den tragischen Geschehnissen und ihren gebrochenen Herzen. Die genaue Todesursache wurde allerdings nicht bekannt gegeben.

Diese Nachrichten schockierten Nicoles Follower – sie hinterließen etliche Kommentare, mit denen sie ihre Anteilnahme ausdrückten. "Das schmerzt so sehr!", "Verheerend! Es tut mir so leid" und auch "Ich kann es einfach nicht glauben", schrieben die User unter anderem.

Nicole Thea (rechts) und ihr Partner

Nicole Thea, YouTube-Star

Nicole Thea, YouTube-Star



