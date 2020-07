Ist nun klar, warum Nicole Thea so plötzlich verstorben ist? Erst am vergangenen Wochenende wurde die erschütternde Nachricht bekannt: Die britische YouTuberin war in ihrem Haus in Nordengland verstorben – und mit ihr auch ihr ungeborener Sohn Reign. Die 24-Jährige war bereits im achten Monat schwanger. Ihre Familie hat nun die vermeintliche Todesursache mitgeteilt: Die junge Netz-Bekanntheit soll an einem Herzinfarkt gestorben sein!

In den Wochen vor ihrem Tod soll sie bei ihrem Freund Global Boga und sogar über ihren Social-Media-Kanal immer wieder über Schmerzen in der Brust und im Rücken geklagt haben. Ihr Onkel Charles Murray äußerte aufgrund dieser Beschwerden gegenüber MailOnline die Vermutung: "Nach dem, was ich gehört habe, glauben wir, dass sie einen Herzinfarkt hatte." Aber Gewissheit werde die Familie erst nach einer Obduktion haben, die schon bald durchgeführt werden solle.

Charles führte weiterhin aus, dass seine Nichte keine bekannten Vorerkrankungen hatte und zudem als Tänzerin aktiv war. Umso fassungsloser sei er deshalb über Nicoles plötzlichen Tod. "Es ist so unglaublich surreal, sie war so jung", erklärte er.

