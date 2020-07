Traurige Nachrichten für alle Serien-Junkies! Aufgrund der aktuellen Lage mussten im Jahr 2020 bereits etliche große Filmproduktionen und Kinopremieren auf lange Zeit verschoben oder sogar komplett abgesagt werden. Unabhängig davon machte der US-amerikanische Streaming-Anbieter Netflix den Serienliebhabern in diesem Jahr auch noch zusätzlich einen Strich durch die Rechnung – denn es wurde bekannt: Diese beliebten Netflix-Shows werden in Zukunft nicht mehr fortgesetzt!

Unter anderem wird die Produktion der gefeierten Serie "Chilling Adventures of Sabrina" nach vier Seasons eingestellt, wie Netflix kürzlich bekannt gab. Außerdem wird auch die Suche nach dem nächsten Stardesigner nicht mehr weiter fortgesetzt. Das britische It-Girl Alexa Chung (36) und der Queer Eye-Star Tan France verkündeten das Ende von "Next In Fashion" gegenüber Variety. "Es bleibt bei einer Staffel. Wir wissen nicht, was in der Zukunft passieren wird", erklärte Tan.

Zusätzlich findet auch "AJ and the Queen" mit RuPaul (59) nach nur einer Staffel ein Ende. "Netflix hat entschieden, unseren Road Trip durch Amerika nicht weiter fortzusetzen. Danke für eure Liebe und eure Unterstützung", schrieb der RuPaul's Drag Race-Host auf Twitter. Auch die Fans des Hotties Ian Somerhalder (41) müssen stark sein – denn: Der Streamingdienst sah offenbar keine Zukunft in der Vampirserie "V Wars".

Netflix/Adam Rose Tan France und Alexa Chung in "Next in Fashion"

Netflix/Saeed Adyani RuPaul in "AJ and the Queen"

Netflix/Peter H Stranks Kyle Harrison Breitkopf und Ian Somerhalder in "V Wars"



