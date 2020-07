Models haben nun einmal lange Beine – aber hat sie etwa die längsten von allen? Bisher hielt die Russin Ekaterina Lisina, die insgesamt stolze 2,05 Meter groß ist, den Weltrekord für die längsten Beine, wobei das linke 132,8 Zentimeter und das rechte 132,2 Zentimeter lang ist. Nun soll dieses 29-jährige Model ihr den Titel streitig machen – aber: sind ihre Beine wirklich länger als die von Ekaterina?

Rentsenkhorloo Bud ist ebenfalls 2,05 Meter groß – jedoch verpasst sie den Rekord ganz knapp: Ihre Beine sind nämlich nur ganz genau 132 Zentimeter lang! Sie glaubt trotzdem, das längste Paar zu haben, hat allerdings keine Lust, sich für den Weltrekord bei Guinness World Records anzumelden. Sie scheint sich auch ohne die Auszeichnung sehr wohlzufühlen, wie sie in einem Interview mit Mirror durchblicken ließ. "Als ich jünger war, fühlte ich mich wegen meiner Größe so schlecht. Bei manchen Menschen fühlte ich mich unwohl, aber heutzutage scheint es, dass ich eher als einzigartig angesehen werde, deshalb fühle ich mich so gut." Dennoch habe sie einige Probleme bei ganz alltäglichen Dingen: "Für mich sind die Türen zu niedrig. Ich hasse es, mir den Kopf an Türen zu stoßen. Kleidung zu finden, ist wirklich eine Herausforderung."

Aus diesem Grund arbeitet sie nun mit einer Marke zusammen, die spezielle Leggings für große Frauen herstellt. Außerdem möchte sie anderen Mädchen, die vielleicht unter ihrer Größe leiden, Mut machen, indem sie als Model arbeitet und in der Öffentlichkeit steht: "Groß zu sein ist schön", betonte Rentsenkhorloo weiterhin.

Instagram/ekaterina_lisana15 Ekaterina Lisina, Model, April 2020

Instagram/rentsenkhorloo_bud Rentsenkhorloo Bud, Model, Juni 2020

Instagram/rentsenkhorloo_bud Rentsenkhorloo Bud, Model, Juli 2019

