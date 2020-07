Große Trauer bei allen Wissenschafts-Show-Fans! Der gelernte Elektroingenieur und Robotertechniker Grant Imahara ergatterte gleich zu Beginn seiner Karriere einen Job in der Produktionsfirma des Starregisseurs George Lucas (76). Dort arbeitete der gebürtige Kalifornier sogar an ein paar der ikonischsten Figuren der Filmgeschichte, wie dem Androiden R2D2 aus der Star Wars-Saga, bei dem er für die Lichtinstallation zuständig war. Jetzt gibt es aber erschütternde Neuigkeiten: Im Alter von 49 Jahren ist der US-Star nun gestorben.

Wie ein Pressesprecher des Senders Discovery gegenüber The Hollywood Reporter bestätigt, ist Grant am 13. Juli plötzlich an den Folgen eines Gehirnaneurysmas gestorben. "Wir sind untröstlich, diese traurige Nachricht über Grant zu hören. Er war ein wichtiger Teil unserer Discovery-Familie und ein wirklich wunderbarer Mann. Unsere Gedanken und Gebete gehen an seine Familie", heißt es in dem Statement weiter.

Vor allem wird Grant wohl als Teil des Teams von "MythBusters" in Erinnerung bleiben, in dem er von 2005 bis 2014 tätig war. Kari Byron, einer seiner Kollegen in der Show, zollte dem Verstorbenen bereits auf Twitter Tribut. "Manchmal wünschte ich, dass ich eine Zeitmaschine hätte", schreibt er auf der Plattform.

Grant Imahara auf der Comic-Con in San Diego im Juli 2015

Grant Imahara im November 2018

Grant Imahara im August 2015



