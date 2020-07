Große Trauer um Joanna Thomas (43)! Mit 15 Jahren begann sich die Sportlerin bereits für Bodybuilding zu interessieren. Im Alter von 21 Jahren brach sie einen Weltrekord, in dem sie als jüngste Bodybuilderin in die Profiliga des internationalen Bodybuilding- und Fitnessverbands aufstieg. 2015 war sie die Protagonistin der britischen Channel-5-Dokumentation "Supersize She". Jetzt muss sich die Sportwelt von der Bodybuilderin verabschieden: Joanna starb im Alter von 43 Jahren!

Wie The Daily Mail berichtet, wurde der Sportstar bereits im April in seinem Haus in Cornwall tot aufgefunden. Die genauen Todesumstände der Verstorbenen seien noch unklar. Die 43-Jährige soll ihren Fans zuletzt jedoch von gesundheitlichen Problemen berichtet haben. Ihre körperliche und geistige Gesundheit soll laut dem Newsportal unter ihrer steilen Bodybuilding-Karriere gelitten haben.

Auf ihren Tod meldete sich der ehemalige Profi-Bodybuilder und Herausgeber des Magazins "Digital Muscle" zu Wort: "Der Sport hat wirklich eines seiner Hardcore-Mitglieder verloren. Sie wird schmerzlich vermisst werden." Die Britin zog nach Florida, um ihre sportliche Karriere voranzubringen. Im kalifornischen Venice durfte sie sogar im Golds Gym trainieren – dem Fitnessstudio, in dem auch einst Arnold Schwarzenegger (72) seine Muskeln trainierte.

Anzeige

Facebook / Joanna Thomas Joanna Thomas, 2011

Anzeige

Facebook / Joanna Thomas Joanna Thomas im Jahr 2013

Anzeige

Facebook / Joanna Thomas Joanna Thomas im Jahr 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de