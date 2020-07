Queen Elizabeth II. (94) gönnte sich keine Auszeit! Für das britische Königshaus war der Freitag ein ganz besonderer Tag: Nachdem die geplante Hochzeit von Prinzessin Beatrice (31) im Mai aufgrund der aktuellen Lage nicht hatte stattfinden können, konnten sie und Edoardo Mapelli Mozzi (36) sich nun endlich das Jawort geben. Bei ihrer Hochzeit durfte natürlich auch das Oberhaupt der britischen Monarchie nicht fehlen. Allzu lange konnte die Queen aber nicht mit dem Brautpaar feiern – nur kurz nach der Hochzeitszeremonie musste sie nämlich wieder weiterarbeiten!

Wie The Sun berichtet, wurde der 100-jährige Tom Moore kurz nach Beatrice' Heirat höchstpersönlich von der Königin Großbritanniens am Schloss Windsor zum Ritter geschlagen! Der britische Weltkriegsveteran hatte in den vergangenen Monaten für positive Schlagzeilen gesorgt, weil er mit einem Spendenaufruf für einen Gesundheitsdienst über 34,2 Millionen Euro gesammelt hatte. Sir Tom durfte sich jetzt nicht nur über eine goldene Medaille freuen – er ist auch die erste Person, die die Queen nach der Selbstisolation aus beruflichen Gründen vis-à-vis antraf.

Üblicherweise ist es Tradition, sich bei einem Ritterschlag hinzuknien – aufgrund seines Alters war es Tom jedoch gestattet, sich während der Zeremonie im Stehen an seinem Rollator abzustützen. Über diese Situation habe er noch zuvor gescherzt: "Wenn ich mich hinknie, werde ich niemals wieder aufstehen können. Aber ich bin mir sicher, dass alles gut gehen wird, [die Queen] hat es ja auch schon einige Male gemacht."

Getty Images Tom Moores Ritterschlag im Juli 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. und Sir Tom Moore, 2020

Getty Images Sir Thomas Moore nach seinem Ritterschlag, 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. bei Sir Tom Moores Ritterschlag

Getty Images Sir Thomas Moore bei seinem Ritterschlag

Getty Images Die Queen mit Sir Thomas Moore, 2020

Getty Images Tom Moore am Tag seines Ritterschlags mit seiner Familie, 2020



