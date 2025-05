Briten stimmen über das neue Queen-Elizabeth-Denkmal ab

Die Qual der Wahl – die Briten dürfen momentan mitentscheiden, wie das künftige Denkmal für die verstorbene Queen Elizabeth II. (✝96) im St. James's Park in London aussehen soll: Seit dem 7. Mai sind fünf Entwürfe von namhaften internationalen Architekturbüros und Künstlern in der Online-Ausstellung The Queen Elizabeth II National Memorial Masterplan Design Competition einsehbar. Die Royal-Fans dürfen sich somit nun bis zum 19. Mai am Auswahlprozess beteiligen und ihr Feedback abgeben. Der finale Entwurf wird dann von dem Queen Elizabeth Memorial Committee, unter der Leitung von Lord Robin Janvrin, einem der engsten Vertrauten der Queen, im Sommer gekürt.

Im Frühsommer soll entschieden werden, welcher Entwurf es letztlich werden wird. Bestenfalls soll dann im kommenden April zum 100. Geburtstag der einstigen britischen Monarchin das fertige Gedenkmal enthüllt werden. "Der Entwurfsauftrag suchte nach Konzepten für einen emotional starken Ort und einen Raum zum Innehalten und Nachdenken, der sensibel mit dem Standort im denkmalgeschützten St. James's Park umgeht", heißt es in einer Erklärung dazu, wie People berichtet. Die künftige Gedenkstätte wird im St. James's Park im Herzen Londons stehen und ist dann für jeden zugänglich.

Queen Elizabeth saß 70 Jahre auf dem britischen Thron und erlebte als Königin einige Höhen und Tiefen. Im September 2022 starb sie schließlich im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral. Mit dem Denkmal soll an ihre besondere Regentschaft erinnert werden. Für das ehrgeizige Projekt stehen umgerechnet sage und schreibe 56 Millionen Euro zur Verfügung. "Dieses nationale Denkmal wird eine dauerhafte Hommage an das Erbe der verstorbenen Queen sein und Raum zum Nachdenken und Feiern bieten", erklärte Pat McFadden, das zuständige Kabinettsmitglied, dazu in einer Pressemitteilung.

Getty Images Queen Elizabeth II. im Mai 2022

Getty Images Die Enkel der Queen halten eine Totenwache zu ihren Ehren, September 2022

