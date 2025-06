Dieses Wort zerstörte Harry und Meghans Beziehung zur Queen

Queen Elizabeth II. (✝96), die im September 2023 verstarb, hinterließ teils zerrüttete Familienverhältnisse: Ihre Beziehung zu Prinz Harry (40) und dessen Frau Herzogin Meghan (43) soll bis zuletzt sehr angespannt gewesen sein, wofür Palastexperten schon die unterschiedlichsten Auslöser identifizierten. Allen voran: der Rückzug des Paares aus den royalen Pflichten. Wie ein von Daily Mail zitierter Insider jetzt allerdings verrät, soll der eigentliche Bruch erst danach passiert sein. In einer öffentlichen Erklärung schrieben Meghan und Harry damals, sie wollten fortan eine "progressive Rolle" innerhalb der Familie einnehmen und weiterhin mit der Queen "zusammenarbeiten". Doch genau dieses an sich unschuldige Wort – "zusammenarbeiten" – soll bei der Monarchin großen Unmut ausgelöst haben.

Laut der Quelle war für Elizabeth die Vorstellung, jemand könne "einfach so mit der Queen zusammenarbeiten", völlig unangebracht und widersprach dem traditionellen Verständnis des britischen Königshauses. So besiegelte diese unglückliche Formulierung die Überzeugung der Königin, dass der Abschied von ihrem Enkel und seiner Angetrauten vom britischen Königshaus mit einem klaren Schlussstrich erfolgen müsse. Seit diesem Bruch mit der Monarchin gestaltet sich eine Annäherung weiterhin schwierig. Nach dem Tod von Elizabeth hat sich daran offenbar nichts geändert. Insider gehen sogar davon aus, dass sich das Verhältnis nicht entspannen wird, solange König Charles (76) lebt.

Es ist kein Geheimnis, dass die britische Königsfamilie strengen Hierarchien und Protokollen folgt, was in den vergangenen Jahren oft zu Spannungen mit Harry und Meghan führte. Bereits vor dem berühmten Rückzug plante Elizabeth angeblich eine spezielle Rolle für das Paar in Südafrika, um ihnen mehr Freiraum zu geben und dennoch das Ansehen der Krone zu sichern. Doch diese Pläne wurden nie umgesetzt. Stattdessen schrieben Meghan und Harry Geschichte mit ihrer Entscheidung, ein Leben außerhalb des Einflussbereichs des Palastes zu beginnen – ein Weg, der ihnen zwar mehr Eigenständigkeit brachte, jedoch auch zu unverkennbaren Konflikten mit dem Rest der Familie führte.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II.

