Durch diese Worte wusste König Charles, die Queen ist tot

Am 8. September 2022 veränderte sich das Leben von König Charles III. (76) für immer. Gemeinsam mit seiner Schwester, Prinzessin Anne (74), hielt er an diesem Tag am Krankenbett seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (✝96), Wache im schottischen Balmoral. Nachdem die Monarchin ins Koma gefallen war, zog sich Charles für einen Moment der Erholung in die Natur rund um seine nahe gelegene Residenz Birkhall zurück. Dort erhielt er den entscheidenden Anruf, der mit zwei Worten begann, die ihm sofort klarmachten, was in seiner kurzen Abwesenheit geschehen war: Der Hofbeamte am Telefon sprach ihn mit "Eure Majestät" an – dem Titel, der in diesem Moment durch den Tod seiner Mutter an ihn übergegangen war.

In einer neuen Dokumentation des Senders Channel 5 wird der Moment, in dem Charles König wurde, genauer beleuchtet. Royal-Expertin Emily Andrews beschreibt die große Erleichterung der Familie, dass die Queen in Balmoral, einem Ort voller schöner Erinnerungen, ihre letzten Tage verbringen konnte. Besonders Charles' Schwester Anne zeigte nach dem Ableben der Monarchin eine bemerkenswerte Hingabe. Sie begleitete den Sarg ihrer Mutter auf dem gesamten Weg zurück nach London und nannte es "eine Ehre und ein Privileg".

Charles setzt das Gedenken an seine geliebte Mutter bis heute fort, beispielsweise indem er auf Veranstaltungen, wie etwa beim 80. Jubiläum des Victory in Europe Day, aus dem Tagebuch seiner Mutter vorliest. Es zeigt, wie sehr ihn ihre Geschichte und Lebensweise geprägt haben. Queen Elizabeth bleibt nicht nur als eine der am längsten regierenden Monarchinnen in Erinnerung, sondern als moralischer Kompass einer ganzen Ära. Charles ehrt ihr Vermächtnis auf seine Weise – mit kleinen, aber tief empfundenen Gesten.

Getty Images König Charles III. im Palace of Westminster

Getty Images Queen Elizabeth und ihr Sohn Charles im September 2010

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne