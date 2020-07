Tolle Liebes-News von Pippa Middletons (36) Nichte Lily Mackie und Jack Maynard (25)! Seit Jahren unterhält der YouTuber seine Community mit seinen Comedy-Videos. In seinen Clips gibt er jedoch auch intime Einblicke in seine Gefühlswelt – und diese Ehrlichkeit kommt gut an: Mittlerweile folgen dem Briten schon über eine Million User auf der Social-Media-Plattform. Jetzt sorgt er jedoch nicht mit seinem Content für Aufmerksamkeit, sondern mit seinem Liebesleben: Er soll mit Lily Mackie zusammen sein.

Lily ist die Tochter von Nina Mackie, der Halbschwester von Pippas Ehemann James Matthews (44). Kennengelernt haben sollen sich die beiden über einen gemeinsamen Freund. Eine Quelle verriet gegenüber The Sun On Sunday: "Jack ist völlig hingerissen, so hat er sich noch nie gefühlt." Der 25-Jährige sei nicht nur von der Schönheit der 21-Jährigen begeistert, auch ihre Intelligenz soll ihn völlig umhauen. "Er fühlt sich bereit für eine ernsthafte Beziehung und freut sich darauf, mit ihr die Welt zu bereisen", erzählte er Insider weiter.

Zuletzt war der Social-Media-Star eigentlich mit Reality-TV-Sternchen Georgia Toffolo (24) liiert. Sollten die Liebesgerüchte mit Lily stimmen, dann hat der Bruder von Sänger Conor Maynard (27) jetzt eine millionenschwere Erbin an seiner Seite. Denn ihr Vater ist Adam Mackie, der Inhaber des Elektrogroßhandelunternehmens City Electrical Factors. Er hat ein geschätztes Vermögen von 440 Millionen Pfund.

Getty Images Pippa Middleton und James Matthews, 2018

Getty Images Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Pippa Middleton im Juli 2019

Instagram / georgiatoffolo Georgia Toffolo und Jack Maynard, Februar 2020



