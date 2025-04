Lily Mackie und Jack Maynard geben Einblick in ihre Hochzeit

Jack Maynard (30) und seine frisch angetraute Ehefrau Lily Mackie ließen am Freitag ihre Fans an ihrem großen Glück teilhaben: Auf Instagram veröffentlichte Lily neue Schnappschüsse der beiden von ihrer romantischen Hochzeit Mitte April in London. Das Paar zeigte sich innig und ausgelassen, zum Beispiel beim innigen Kuss unmittelbar nach der Trauung in der altehrwürdigen Chelsea Old Town Hall. "Für immer und ewig", schrieb Lily zu einer Fotoauswahl, auf der sie und Jack strahlend den Beginn ihres gemeinsamen Lebens feiern.

Am 16. April hatten sich die Turteltauben das Jawort gegeben. Lily trug an ihrem großen Tag ein raffiniertes weißes Minikleid mit bodenlangem Schleier und einen prächtigen Blumenstrauß aus Lilien und Orchideen. Jack zeigte sich elegant in einem marineblauen Doppelreiher. Nach der Zeremonie zog sich das frisch vermählte Paar mit Familie und engen Freunden zu einem glamourösen Privatdinner in ein schickes Restaurant zurück. Zu den exklusiven Gästen gehörten unter anderem Freunde aus dem Reality-TV-Umfeld, über das sich Jack und Lily 2020 kennengelernt hatten. Ein besonderer Dank dürfte auch an Miles Nazaire gehen, der das Paar damals miteinander bekannt gemacht hatte und somit den Grundstein für das Liebesglück legte.

Hinter den Kulissen verbindet den YouTuber und Lily mehr als Glamour: Lily ist nicht nur Tochter des vermögenden Geschäftsmanns, Adam Mackie, der Inhaber des Elektrogroßhandelsunternehmens City Electrical Factors, sondern auch über ihren Onkel James Matthews (49) im weitesten Sinne mit Pippa Middleton (41) verwandt – der Schwester von Prinz Williams (42) Ehefrau Prinzessin Kate (43). Doch auch Jacks Familie enthält bekannte Namen: Sein Bruder ist der bekannte britische Sänger Conor Maynard (32). Mit ihm feierte der Frischgetraute kurz vor seiner Hochzeit seinen Junggesellenabschied in Marrakesch.

Instagram / lily_mackie Lily Mackie und Jack Maynard bei ihrer Hochzeit

Instagram / lily_mackie YouTuber Jack Maynard und Unternehmerin Lily Mackie

