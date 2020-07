Zuckersüße Neuigkeiten von Nicki Minaj (37) und ihrem Mann Kenneth Petty! Schon seit einigen Monaten wurde gemunkelt, dass die Rapperin schwanger sein könnte. Nicht zuletzt wegen eines Social-Media-Bildes. Darauf meinten einige Fans eine deutlich rundere Körpermitte zu erkennen und spekulierten, ob es sich hierbei vielleicht um einen Babybauch handeln könnte. Tatsächlich trafen ihre Follower damit voll ins Schwarze: Die Musikerin macht jetzt ihre Schwangerschaft öffentlich!

Mit einem eindeutigen Schnappschuss verkündet Nicki die News auf Instagram: In einem knappen Outfit hockt sie auf einer Matratze, während sie ihre Hände um einen deutlich gewachsenen Bauch legt. Die Künstlerin scheint ihr Babyglück schon etwas länger geheimgehalten zu haben, denn bei der beachtlichen Wölbung scheint sie schon in einem fortgeschrittenen Monat zu sein. Glücklich lächelt die werdende Mama in die Kamera, lässt das Bild aber ansonsten für sich sprechen.

Ihre Follower sind begeistert und pflastern die Kommentarspalte mit zahlreichen Glückwünschen: "Ich freue mich so für dich", "Alles Gute, Nicki" und "Ich wusste es, willkommen im Mama-Club" sind nur drei von vielen Nachrichten ihrer Fans. Gleichzeitig sammelt sie mit der Baby-Verkündung innerhalb von 20 Minuten über 1,1 Millionen Likes!

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj 2020

Getty Images Nicki Minaj, Musikerin

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj 2020



