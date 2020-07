Große Trauer um Stephan Trepte! Der Sachse machte sich vor allem in den 1970er Jahren einen großen Namen als Rockmusiker. Seine größten Erfolge feierte er mit der DDR-Band Electra. Zu ihren Hits gehörten unter anderem Lieder wie "Nie zuvor" oder "Tritt ein in den Dom". Nun müssen sich Stephans (✝70) Fans jedoch von ihm verabschieden. Der beliebte Interpret ist ganz plötzlich verstorben.

Die Todesnachricht verkündete Stephans Sohn Ludwig auf seinem Instagram-Account. Er teilte ein Video von einem Konzert seines Vaters und schrieb dazu rührende Zeilen: "Jetzt bist du weg, bist einfach gegangen ohne 'Tschüss' zu sagen. Still und heimlich und mein Herz läuft über. Am letzten Montag noch bist du 70 Jahre alt geworden und morgen wollten wir gemeinsam mit deinen Enkelkindern in den Urlaub fahren." Am Mittwoch habe der vierfache Vater noch mit seinem Sohn gesprochen und erzählt, dass er sich sehr auf die Reise freue. Wie Stephan aus dem Leben schied, ist derzeit noch nicht bekannt.

Darüber hinaus nahm Ludwig in seinem Beitrag ganz emotional Abschied von seinem Vater. "Du warst mein Idol, mein Freund, mein geliebter Papa und ich bin unglaublich stolz auf dich." Er sei ein begnadeter Sänger voller Emotionen gewesen. "Ich danke dir für deine Selbstlosigkeit, deinen Schutz, deine Treue, deine Wertfreiheit, deine Freundschaft, deine Großzügigkeit und deine Liebe", schloss der Schauspieler seine Nachricht.

Anzeige

ActionPress Stephan Trepte, Musiker

Anzeige

ActionPress Stephan Trepte, ehemaliges Electra-Mitglied

Anzeige

ActionPress Stephan Trepte, Sänger



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de